Елизара Янева обърна поставена под №3 и е на четвъртфинал във Варшава

Елизара Янева продължава отличното си представяне на турнира на твърда настилка във Варшава с награден фонд от 100 000 евро. Най-добрата българска тенисистка се класира за четвъртфиналите, след като направи впечатляващ обрат срещу поставената под №3 в схемата Юе Юан от Китай – 5:7, 6:0, 6:2 за 2 часа и 18 минути игра.

Първият сет беше изпълнен с обрати, като 19-годишната българка на два пъти успя да навакса изоставане с пробив. Въпреки това китайката, която преди две години достигна до №36 в световната ранглиста, измъкна първата част след решаващ пробив за 7:5.

След загубения сет Янева коренно промени играта си. Българката доминира изцяло във втория сет, който спечели без да загуби нито един гейм, а в решителната трета част реализира ранен пробив и поведе с 3:0. Макар Юе Юан да опита да се върне в двубоя, тя успя да вземе само още два гейма до края, а Янева заслужено затвори мача.

На четвъртфиналите българката ще се изправи срещу опитната германка Мона Бартел. 36-годишната тенисистка, достигала до №23 в световната ранглиста през 2013 година, си осигури място сред най-добрите осем след победа над полякинята Мартина Кубка със 7:5, 6:4.