Елизара Янева с експресна победа на турнир в Търнава

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд от 60 000 щатски долара.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Българката Елизара Янева се класира по убедителен начин за втория кръг на турнира по тенис в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд от 60 000 щатски долара.

18-годишната тенисистка надделя с 6:3, 6:0 над Елена Руксандра Бертея за 73 минути игра.

Янева, която от тази седмица се намира на рекордното в кариерата си 380-о място в света, не остави никакви шансове на 19-годишната румънка, която е номер 304 в ранглистата.

Срещата изглеждаше равностойна до 3:3 гейма в първия сет, като дотогава нямаше и пробиви. Първият спечелен сервис на противника бе в полза на Янева за 5:3 в първия сет и това сякаш бе повратният момент в мача, след който Бертея така и не успя да вземе нито един гейм повече.

Във втория кръг Елизара Янева ще се изправи срещу победителката от двубоя между номер 6 в схемата Теодора Костович от Сърбия и Желин Вандром от Белгия.

#Елизара Янева

