ИЗВЕСТИЯ

Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

Елизара Янева с победа за час на турнир в Италия

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Българката спечели убедително срещу румънката Ева Мария Йонеску с 6:0, 6:2.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Българската тенисистка Елизара Янева започна с победа на единично на турнира на червени кортове в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Янева, която е поставена под номер 6 в основната схема, спечели убедително срещу румънката Ева Мария Йонеску с 6:0, 6:2 за 61 минути на корта.

През миналата седмица Янева спечели титлата на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

Във втория кръг българката ще срещне победителката от мача между Лиса Заар (Швеция) и преминалата през квалификациите българка Виктория Велева.

В надпреварата участва още една националка Росица Денчева, която играе в момента с представителката на домакините Джиневра Монтебруно (Италия).

#Елизара Янева

