Елизе Мертенс достигна до полуфиналите на турнира от сериите WTA 500 в Монтерей

Втората поставена Елизе Мертенс (Белгия) достигна до полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в Монтерей (Мексико) с награден фонд 1 206 446 долара.

30-годишната състезателка победи Юлия Стародубцева (Украйна) с 6:1, 6:4 за час и половина на корта. След неравностоен първи сет, във втория белгийката осъществи единствения пробив в петия гейм, за да поведе с 3:2, а до края украинката не успя да намери отговор.

В първия си полуфинал на ниво WTA за сезона Мертенс ще се изправи срещу Никола Бартункова (Чехия), която отстрани сънародничката си Даря Видманова с 6:4, 6:7(3), 6:3 в мач, продължил два часа и 46 минути.

Другият полуфинал ще противопостави Диан Пари (Франция), която надигра Клара Таусон (Дания) с 6:3, 7:5, и поставената под номер 5 Ан Ли (САЩ), която победи сънародничката си Алисия Паркс с 6:2, 6:3.