Ема Радукану отпадна в първия кръг на турнир в Китай

Представителката на Великобритания Ема Радукану отпадна още в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Нинбо (Китай), който е от сериите WTA 500 и е с награден фонд над 1 милион долара.

Шампионката от US Open 2021 отстъпи пред участващата с "уайлд кард" Чжу Лин (Китай) с 6:3, 4:6, 1:6 за два часа и 26 минути игра и не успя да си осигури мач срещу водачката в схемата Мира Андреева (Русия), която почива на старта.

Петата в схемата Клара Таусон (Дания) също приключи участието си още в първия кръг. Таусон загуби от австралийската квалификантка Айла Томлянович с 6:1, 6:7(4), 3:6 в двубой, продължил два часа и 16 минути.



В изцяло чешки двубой Каролина Мухова се наложи над Маркета Вондрушова с 6:4, 6:3 за час и 33 минути игра. Във втория кръг нейна противничка ще бъде седмата в схемата рускиня Диана Шнайдер.

Шампионка от турнира в Нинбо от миналата година е рускинята Даря Касаткина, която сега пропуска надпреварата.