Емануеле Джакерини: Антонио Конте е човекът, който може да върне Италия на върха

Бившият национал разкри за тежките тренировки в Коверчано и вярва, че Антонио Конте е точният избор за селекционер
Бившият национал на Италия Емануеле Джакерини заяви, че Антонио Конте е най-подходящият човек за селекционер на "Скуадра адзура“ след оттеглянето на Дженаро Гатузо.
В интервю за Гадзета дело Спорт Джакерини подчерта лидерските качества на Конте и способността му да извежда отборите си на по-високо ниво.
"Конте е лидерът, към който може да се привържете в трудни времена. Той те подготвя като войници по време на война – точно това, което ни трябва днес“, заяви бившият халф.
Джакерини, който е играл под ръководството на Конте, разказа и за изключително тежките тренировки в базата в Коверчано.
"На терена знаеш точно какво правиш, защото си го повтарял хиляди пъти на тренировка. Спомням си, че след занимания сме повръщали – стигаше се дотам, че ни трябваха кислородни маски, за да завършим“, сподели той.
Според него именно този подход прави Конте специален треньор.
"Той умее да създава уникална връзка с отбора. Играчите са готови да дадат всичко за него.“
Джакерини изрази увереност, че опитният специалист може да върне Италия сред най-добрите и отново да класира тима на световни финали, след като „адзурите“ пропуснаха три поредни първенства.
"Той е най-добрият. Ще ни върне на голямата сцена. Играчите отиват на война заради него – и точно това липсваше“, допълни бившият национал.