Емануеле Джакерини: Антонио Конте е човекът, който може да върне Италия на върха

Бившият национал на Италия Емануеле Джакерини заяви, че Антонио Конте е най-подходящият човек за селекционер на "Скуадра адзура“ след оттеглянето на Дженаро Гатузо.

В интервю за Гадзета дело Спорт Джакерини подчерта лидерските качества на Конте и способността му да извежда отборите си на по-високо ниво.

"Конте е лидерът, към който може да се привържете в трудни времена. Той те подготвя като войници по време на война – точно това, което ни трябва днес“, заяви бившият халф.

Джакерини, който е играл под ръководството на Конте, разказа и за изключително тежките тренировки в базата в Коверчано.

"На терена знаеш точно какво правиш, защото си го повтарял хиляди пъти на тренировка. Спомням си, че след занимания сме повръщали – стигаше се дотам, че ни трябваха кислородни маски, за да завършим“, сподели той.

Според него именно този подход прави Конте специален треньор.

"Той умее да създава уникална връзка с отбора. Играчите са готови да дадат всичко за него.“

Джакерини изрази увереност, че опитният специалист може да върне Италия сред най-добрите и отново да класира тима на световни финали, след като „адзурите“ пропуснаха три поредни първенства.