БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Емануеле Джакерини: Антонио Конте е човекът, който може да върне Италия на върха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Бившият национал разкри за тежките тренировки в Коверчано и вярва, че Антонио Конте е точният избор за селекционер

Емануеле Джакерини: Антонио Конте е човекът, който може да върне Италия на върха
Слушай новината

Бившият национал на Италия Емануеле Джакерини заяви, че Антонио Конте е най-подходящият човек за селекционер на "Скуадра адзура“ след оттеглянето на Дженаро Гатузо.

В интервю за Гадзета дело Спорт Джакерини подчерта лидерските качества на Конте и способността му да извежда отборите си на по-високо ниво.

"Конте е лидерът, към който може да се привържете в трудни времена. Той те подготвя като войници по време на война – точно това, което ни трябва днес“, заяви бившият халф.

Джакерини, който е играл под ръководството на Конте, разказа и за изключително тежките тренировки в базата в Коверчано.

"На терена знаеш точно какво правиш, защото си го повтарял хиляди пъти на тренировка. Спомням си, че след занимания сме повръщали – стигаше се дотам, че ни трябваха кислородни маски, за да завършим“, сподели той.

Според него именно този подход прави Конте специален треньор.

"Той умее да създава уникална връзка с отбора. Играчите са готови да дадат всичко за него.“

Джакерини изрази увереност, че опитният специалист може да върне Италия сред най-добрите и отново да класира тима на световни финали, след като „адзурите“ пропуснаха три поредни първенства.

"Той е най-добрият. Ще ни върне на голямата сцена. Играчите отиват на война заради него – и точно това липсваше“, допълни бившият национал.

#Антонио Конте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
6
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
4
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
5
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Европейски футбол

Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига
Чете се за: 03:40 мин.
Кръстев, Стоилов и Гьозтепе преклониха глава срещу Галатасарай Кръстев, Стоилов и Гьозтепе преклониха глава срещу Галатасарай
Чете се за: 01:02 мин.
Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа
Чете се за: 01:12 мин.
Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола Футболните национали до 15 г. разгромиха Малта в контрола
Чете се за: 01:07 мин.
Ювентус и Лучано Спалети се разбраха за нов договор до 2028 година Ювентус и Лучано Спалети се разбраха за нов договор до 2028 година
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Чете се за: 05:50 мин.
По света
Държавата отделя 125 милиона евро за компенсации заради кризата с горивата
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Марк Рюте се среща с Доналд Тръмп във Вашингтон
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Откраднаха камбаната на параклиса край петричкото село Генерал Тодоров
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Чете се за: 01:42 мин.
По света
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ