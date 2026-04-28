Еманюел Макрон прогнозира победа за ПСЖ срещу Байерн в полуфинала на Шампионската лига

Президентът на Франция Еманюел Макрон изрази увереност, че Пари Сен Жермен ще постигне победа над Байерн Мюнхен в първия полуфинал от Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 22:00 часа на "Парк де Пренс“ във френската столица.

Макрон, който по принцип е привърженик на Олимпик Марсилия, заяви, че ще подкрепя парижани в този ключов европейски сблъсък.

"Аз съм фен на Олимпик Марсилия, но ПСЖ играе тази вечер, така че ще им стискам палци. Мисля, че ще спечелят с 3:1“, коментира държавният глава.

По отношение на цялостния изход от полуфиналния дуел обаче той остана по-внимателен в прогнозата си.

"За това никога не можеш да бъдеш сигурен, но те имат страхотен отбор“, добави Макрон.

Реваншът между двата тима е насрочен за 6 май в Мюнхен, а победителят ще се класира за финала на турнира, който ще се проведе на 30 май в Будапеща. Там той ще срещне спечелилия другия полуфинал между Атлетико Мадрид и Арсенал.

В Париж вече се усеща футболна атмосфера преди големия мач, като на сградата на кметството бяха поставени транспаранти в цветовете на ПСЖ в подкрепа на отбора. Кметът на града Еманюел Грегуар също изрази очаквания за успех, като обяви, че ще бъде на трибуните, за да подкрепи тима.