Емил Вълчев и Снежана Граматикова със загуби на световното първенство по джудо

Емил Вълчев и Снежана Граматикова загубиха от шампионите - и двамата японци, на световното първенство по джудо за младежи и девойки в Лима (Перу).



Вълчев отстъпи пред Хару Акита на старта при 81-килограмовите с ипон, а Граматикова не успях срещу Мио Ширакане във втория кръг при 57-килограмовите.



Преди това Снежана се наложи над полякинята Кинга Чмиелевска след трето наказание на съперничката ѝ.



Останалите ни двама представители - София Рангелова (48) бе спряна от Мариана Нунес (Бразилия), а Виктор Скерлев (73) отстъпи пред руснака, състезаващ се под флага на IJF Ярослав Бунаков.



На първенството участват 463 състезатели от 65 нации.