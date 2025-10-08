БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Емил Вълчев и Снежана Граматикова със загуби на световното първенство по джудо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

На първенството участват 463 състезатели от 65 нации.

емил вълчев класира финала eвропейското джудо кадети категория
Снимка: БФ Джудо
Слушай новината

Емил Вълчев и Снежана Граматикова загубиха от шампионите - и двамата японци, на световното първенство по джудо за младежи и девойки в Лима (Перу).

Вълчев отстъпи пред Хару Акита на старта при 81-килограмовите с ипон, а Граматикова не успях срещу Мио Ширакане във втория кръг при 57-килограмовите.

Преди това Снежана се наложи над полякинята Кинга Чмиелевска след трето наказание на съперничката ѝ.

Останалите ни двама представители - София Рангелова (48) бе спряна от Мариана Нунес (Бразилия), а Виктор Скерлев (73) отстъпи пред руснака, състезаващ се под флага на IJF Ярослав Бунаков.

На първенството участват 463 състезатели от 65 нации.

#Емил Вълчев #Световно първенство по джудо #Снежана Граматикова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
3
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
4
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
5
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика
6
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Още

Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 08.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 07.10.2025 г., 20:50 ч.
Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми
Чете се за: 02:02 мин.
Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди Васил Терзиев връчи плакет на Ружди Ружди
Чете се за: 03:57 мин.
Калояна Налбантова загуби в първия кръг на турнир във Финландия Калояна Налбантова загуби в първия кръг на турнир във Финландия
Чете се за: 00:45 мин.
800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион 800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ