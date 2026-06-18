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Емилио Ларас Лопес е новият директор на детско-юношеската школа на Левски

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Спорт
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Испанецът заменя на поста Елин Топузаков

Емилио Ларас Лопес
Снимка: ПФК Левски
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От Левски съобщиха, че испанецът Емилио Ларас Лопес е новият директор на школата на клуба.

Испанският специалист притежава лиценз "ПРО" и има дълга кариера в Испания, като най-голяма част от нея преминава в Реал Сарагоса.

Заедно с него на стадион "Георги Аспарухов" пристига и Карлос Санчес Мартинес, който ще бъде новият главен методист.

Досегашният директор на "Академия Левски" Елин Топузаков остава в екипа в ролята на заместник-директор.

Емилио Ларас е роден на 19 февруари 1968 година в Сарагоса. Притежава треньорски лиценз „UEFA PRO“. Стартира треньорската си кариера през юли 2009 година като старши треньор на испанския клуб Ла Муела. Кариерата му като старши треньор преминава изцяло в Испания, като води още втория отбор на Илуека, Ендеса Андроа, ФК Андора, Теруел, Реал Сарагоса, Саринена, Ебро, Расинг Ферол и Депортиво Арагон. В Реал Сарагоса пък е работил с треньора на "сините" Хулио Веласкес.

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