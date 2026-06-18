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Микаел Старе извежда играчите на Лудогорец за първата лятна тренировка

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Спорт
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Разградчани стартират заниманията си в 19:00 часа на клубната база в Разград.

лудогорец стартира подготовката юни нов треньорски щаб
Снимка: Startphoto.bg
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Помощник-треньорът Микаел Старе, заедно със своите колеги Кристофер Аугустсон и Джон Филипс, ще изведе Лудогорец за началото на лятната подготовка на състава тази вечер, съобщиха от футболния клуб.

Старе ще води тренировката в отсъствието на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, който в момента е в болничен.

Отборът започва заниманията си в 19:00 часа на клубната база в Разград.

Микаел Старе ще може да разчита на всички налични футболисти, с изключение на националните състезатели, които бяха ангажирани с представителните си отбори в началото на юни и получиха по-дълга почивка.

Днешната тренировка ще бъде открита за медиите през първите 15 минути, а от клуба припомниха, че утре от 16:30 часа на клубната база ще се проведе ден на отворените врати за феновете на Лудогорец.

Планираната за 19 юни (петък) пресконференция се отлага с няколко дни. По време на брифинга ръководството на клуба ще отговори на всички актуални въпроси и ще представи бъдещи партньорства и инициативи.

Разградчани ще тренират в домашни условия до 26 юни, когато ще изиграят и първата си предсезонна проверка срещу Етър Велико Търново.

От 28 юни до 10 юли „орлите“ ще проведат втората част от лятната си подготовка на лагер в Банско. По време на престоя си в планинския курорт 14-кратният шампион ще изиграе три контролни срещи. На 4 юли Лудогорец ще се изправи срещу румънския Ботошани. На 10 юли са предвидени още две проверки – срещу румънския Фарул Констанца сутринта и привечер срещу съперник, който ще бъде обявен допълнително. След тези срещи отборът се завръща на базата си в Разград.

#Микаел Старе #Лудогорец

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