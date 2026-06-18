Локомотив София се раздели с Джордан Айб и Иван Лагунджич

Двамата не попадат в плановете на старши треньора Любослав Пенев
Локомотив София се раздели с Джордън Айб и Иван Лагунджич, съобщиха от столичния елитен футболен клуб.
Двамата не влизат в плановете на новия старши треньор Любослав Пенев и договорите им бяха прекратени по взаимно съгласие.
"Двамата се присъединиха към клуба през зимата, но не успяха да се наложат и пътищата ни се разделят", написаха от ръководството на "червено-черните".
30-годишното английско крило Айб, който в кариерата си е играл и за Ливърпул, записа 9 мача с 1 асистенция за "железничарите" през пролетта.
27-годишният хърватския десен халф-бек записа едва три участия с екипа на Локомотив София, като само веднъж започна като титуляр.
Столичани през миналата седмица освободиха още седем играчи.