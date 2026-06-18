Локомотив София се подсили с петима млади българи

Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков вече са официално част от Локомотив София, съобщиха от клуба.

Димитър Костадинов е на 26 години и идва от Черноморец Бургас. Атакуващият полузащитник е носил екипите на Септември, Царско село, Левски и италианския Кротоне преди да се завърне в родния си клуб и да направи много силен сезон във Втора лига.

Марк-Емилио Папазов пристига като голмайстор на втория ешалон. С екипа на ЦСКА II 22-годишният атакуващ футболист наниза 18 попадения, има мачове и за първия отбор на ЦСКА, както и периоди под наем в Хебър и Ботев Враца. Юношеската му кариера започна именно от стадион "Локомотив".

Николас Пенев е юноша на ЦСКА. 21-годишният Пенев е с 46 мача и 4 попадения в българския елит. Носил е екипите и на Хебър Пазарджик, Локомотив Пловдив.

Калоян Костов е юноша на Септември и португалския Бенфика. Двуметровият централен бранител през последните две години изигра 24 мача с екипа на пловдивския Локомотив.

Цветан Цветков е едва на 17 години и е юноша на Левски. Един от най-добрите вратари в България за възрастта си ще пази в Елитната юношеска група и ще се готви наравно с първия отбор, попивайки опит от Мартин Величков и Александър Любенов.