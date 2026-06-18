Ибрахима Конате премина в Реал Мадрид

Ибрахима Конате се присъедини към Реал Мадрид, съобщиха от испанския клуб.

27-годишния защитник, който напусна Ливърпул със свободен трансфер, подписа договор до края на сезон 2029-2030.

На 31 май "червените" от Мърсисайд обявиха напускането на бранителя. Националът на Франция игра за Ливърпул от 2021 година. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции с екипа на 20-кратните шампиони на Англия.

Новият старши треньорът на мадридчани Жозе Моуриньо е одобрил трансфера на Конате, който участва на Мондиал 2026 с Франция.