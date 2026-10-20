Енчо Керязов обсъди с представители на НПСС съвместни инициативи, насочени към младите хора

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), на която бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството и реализиране на съвместни инициативи и събития в подкрепа на младите хора.

„За нас е изключително важно да поддържаме пряка връзка с вас, защото познавате интересите и потребностите на младите хора. Това е ценен ориентир за политиките и инициативите, които реализираме. Убеден съм, че заедно можем да намираме решения на предизвикателствата пред младото поколение“, заяви министър Керязов.

По време на срещата беше обсъдена и Националната програма за превенция и информираност (2026–2030) на Министерството на младежта и спорта, насочена към намаляване на рисковото поведение и агресията сред младите хора, превенция на зависимостите и насърчаване на здравословния начин на живот.

Председателят на НПСС Ангел Стойков благодари за организираната среща и подчерта, че организацията традиционно залага на съчетаването на спортни и социални дейности, които насърчават общуването и активния начин на живот сред студентите. Той изрази готовност за партньорство в инициативи, насочени към превенцията на зависимостите и рисковото поведение сред младите хора.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че спортът, информираността и ангажирането на младите хора в разнообразни дейности са важни инструменти за превенция и създаване на благоприятна среда за тяхното развитие.

На срещата присъстваха още заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова, съветникът на министъра Желязко Желязков и директорът на дирекция „Младежки политики“ Мадлен Митева.