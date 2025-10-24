Енцо Мареска: Лиъм Делап вероятно ще е готов за мача срещу Уулвърхемптън

22-годишният нападател Лиъм Делап може да се завърне в състава на Челси в мача за Купата на лигата в Англия срещу Уулвърхемптън пред следващата седмица, потвърди мениджърът Енцо Мареска.

Очакваше се футболистът да отсъства до декември заради контузията в подколянното сухожилие, която получи по време на победата над Фулъм през август, но този план беше драстично променен.

Сред медицинския екип на клуба имаше надежда, че привлеченият през лятото от Ипсуич играч може да участва в мача в събота срещу Съндърланд на "Стамфорд Бридж" от Висшата лига, но на този етап е по-реалистично Делап да бъде готов за двубоя срещу Уулвърхемптън.

"Лиъм взе участие на вчерашната тренировка с отбора за първи път. Той няма да бъде на разположение за утрешния мач, но вероятно за следващия ще бъде готов. Планът може и да се промени, зависи от това какво ще бъде състоянието му. Лекарите казаха, че той може да е на разположение от 25 октомври, но всъщност може да е на разположение следващата седмица", заяви Мареска.

Мареска ще трябва да направи избор в нападение в отсъствието на Лиъм Делап, като Жоао Педро вече беше използван на тази позиция, а възпитаникът на академията Тайрик Джордж също беше извикан в отбора.

Тинейджърът Марк Гиу беше върнат от Съндерланд още в дните след контузията на Делап и отбеляза първия си гол за сезона при победата с 5:1 над Аякс в Шампионската лига в сряда, въпреки че Енцо Мареска каза, че едва сега вижда това, което очаква от 19-годишния футболист.

"Разговарях с Марк преди две седмици, казах му, че начинът, по който тренира, не ми харесва и трябва да се промени. Той се промени и получи шанс срещу Аякс. Така е по-лесно. Той не тренираше добре във всяко едно отношение. Не знам защо. С младите играчи понякога трябва да се действа бавно, много бавно. Откакто говорихме, той е фантастичен и работи много добре. Абсолютно е готов да започне като титуляр", разкри Мареска.