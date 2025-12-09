Енергетиката остава ключов акцент в стратегическия диалог между България и САЩ

Енергетиката във фокуса на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, в рамките на която двустранните отношения в сектора бяха определени като решаващи за регионалната стабилност и дългосрочната енергийна сигурност.

Министърът на енергетиката Жечо Станков представи проектите, които оформят новата архитектура на българската енергийна система. Сред тях той открои изграждането на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“, които се определят като ключови за националната енергийна сигурност. Станков подчерта и напредъка в диверсификацията на газа, включително чрез доставки на втечнен природен газ (LNG) от САЩ – фактор, който засилва устойчивостта на страната.

Заместник - помощник държавния секретар Кристофър Смит даде висока оценка на проекта за Вертикалния газов коридор, който разширява регионалната свързаност и създава нови маршрути за доставки. България отчете напредък и в развитието на балансиращи мощности, включително чрез планирани ПАВЕЦ, важни за управлението на електроенергийната система.

По линия на иновациите бяха обсъдени перспективите за малките модулни реактори, възможностите за изграждане на дейта центрове, както и проучванията за извличане на редкоземни елементи от лигнитни въглища, които се извършват по Меморандум между БЕХ и Университета на Северна Дакота.

Заместник помощник държавният секретар Кристофър Смит подчерта, че енергетиката има първостепенно значение за стратегическото партньорство между София и Вашингтон. Двете страни потвърдиха отличното си сътрудничество и ангажимента за развитие на проекти, които подкрепят енергийната сигурност, стимулират иновациите и откриват нови икономически възможности.





