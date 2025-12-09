БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енергетиката остава ключов акцент в стратегическия диалог между България и САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Икономика
Запази
Енергетиката остава ключов акцент в стратегическия диалог между България и САЩ
Слушай новината

Енергетиката във фокуса на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, в рамките на която двустранните отношения в сектора бяха определени като решаващи за регионалната стабилност и дългосрочната енергийна сигурност.

Министърът на енергетиката Жечо Станков представи проектите, които оформят новата архитектура на българската енергийна система. Сред тях той открои изграждането на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“, които се определят като ключови за националната енергийна сигурност. Станков подчерта и напредъка в диверсификацията на газа, включително чрез доставки на втечнен природен газ (LNG) от САЩ – фактор, който засилва устойчивостта на страната.

Заместник - помощник държавния секретар Кристофър Смит даде висока оценка на проекта за Вертикалния газов коридор, който разширява регионалната свързаност и създава нови маршрути за доставки. България отчете напредък и в развитието на балансиращи мощности, включително чрез планирани ПАВЕЦ, важни за управлението на електроенергийната система.

По линия на иновациите бяха обсъдени перспективите за малките модулни реактори, възможностите за изграждане на дейта центрове, както и проучванията за извличане на редкоземни елементи от лигнитни въглища, които се извършват по Меморандум между БЕХ и Университета на Северна Дакота.

Заместник помощник държавният секретар Кристофър Смит подчерта, че енергетиката има първостепенно значение за стратегическото партньорство между София и Вашингтон. Двете страни потвърдиха отличното си сътрудничество и ангажимента за развитие на проекти, които подкрепят енергийната сигурност, стимулират иновациите и откриват нови икономически възможности.



Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
2
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
4
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
5
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
6
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: У нас

СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
Чете се за: 00:52 мин.
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града "Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.
На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
Чете се за: 05:30 мин.
Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации
Чете се за: 01:10 мин.
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев" Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев" Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града "Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ) МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зони и такси за паркиране – как в съседните страни се справят...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон"...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ