БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Чете се за: 01:32 мин.
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕП прие нови правила за борба с корупцията в ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
прие правила борба корупцията
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейският парламент прие днес нови правила за предотвратяване и борба с корупцията в целия ЕС. Директивата дава общи определения за корупционни престъпления, включително подкупи, присвояване, възпрепятстване на правосъдието, търговия с влияние, незаконно упражняване на функции, незаконно обогатяване, свързано с корупция, укриване и корупция в частния сектор, и се хармонизират правилата относно санкциите.

ЕП модернизира съществуващите правила, за да се преодолеят пропуските в правоприлагането, по-специално при трансгранични случаи. Засилва се сътрудничеството между националните органи и органите на ЕС, включително Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура, Европол и Евроюст, наред с подобряването на обмена на информация и координацията. Държавите членки също така ще публикуват ежегодно съпоставими, машинночетими данни, за да повишат прозрачността и основаното на факти създаване на политики.

За да се засилят превенцията и управлението, от държавите членки ще се изисква да приемат и редовно да актуализират национални стратегии за борба с корупцията. Те ще трябва да създадат и специализирани и достатъчно независими органи за предотвратяване и справяне с корупцията.

Директивата трябва да бъде официално приета от Съвета, преди да влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират.

#борба с корупцията #Европейски парламент #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
2
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
3
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
4
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
5
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
6
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Европа

Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти
Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони
Чете се за: 01:45 мин.
Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи
Чете се за: 00:47 мин.
Орбан спира транзита на природен газ към Украйна от юли Орбан спира транзита на природен газ към Украйна от юли
Чете се за: 02:17 мин.
Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
Откритие в Нидерландия: Намерен ли е гробът на Д’Артанян? Откритие в Нидерландия: Намерен ли е гробът на Д’Артанян?
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте бюлетините за вота на 19 април Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Няма пострадали монаси от българския манастир "Св. Георги...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ