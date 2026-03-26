ЕП прие нови правила за борба с корупцията в ЕС

Европейският парламент прие днес нови правила за предотвратяване и борба с корупцията в целия ЕС. Директивата дава общи определения за корупционни престъпления, включително подкупи, присвояване, възпрепятстване на правосъдието, търговия с влияние, незаконно упражняване на функции, незаконно обогатяване, свързано с корупция, укриване и корупция в частния сектор, и се хармонизират правилата относно санкциите.

ЕП модернизира съществуващите правила, за да се преодолеят пропуските в правоприлагането, по-специално при трансгранични случаи. Засилва се сътрудничеството между националните органи и органите на ЕС, включително Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура, Европол и Евроюст, наред с подобряването на обмена на информация и координацията. Държавите членки също така ще публикуват ежегодно съпоставими, машинночетими данни, за да повишат прозрачността и основаното на факти създаване на политики.

За да се засилят превенцията и управлението, от държавите членки ще се изисква да приемат и редовно да актуализират национални стратегии за борба с корупцията. Те ще трябва да създадат и специализирани и достатъчно независими органи за предотвратяване и справяне с корупцията.

Директивата трябва да бъде официално приета от Съвета, преди да влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС. След това държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират.