Епизод №15 между Синер и Алкарас: Кой ще си тръгне с титлата от US Open?

Яник Синер и Карлос Алкарас излизат в сблъсък №15 помежду им, а този път залогът е титлата от US Open. Двубоят на Централния корт е с начален час 21:00 българско време.

Най-добрите тенисисти в света ще се изправят за трети пореден път във финал на турнирите от Големия шлем тази година. В Париж Алкарас надви световния №1 в епична петсетова класика, преди италианецът да вземе реванш в спора за трофея на Уимбълдън в четири части.

И двамата напълно закономерно стигнаха до финалния сблъсък на "Флъшинг Медоус". Синер, който ще се бори за втора поредна титла в Ню Йорк, загуби общо два сета в първите си шест мача – по един от канадците Денис Шаповалов и Феликс Оже-Алиасим. Още по-впечатляващ беше рейдът на шампиона от 2022 Алкарас, който не даде нито един сет на противниците си, като на полуфиналите се справи категорично с четирикратния победител Новак Джокович след 6:4, 7:6(4), 6:2.

Алкарас взе реванш от Джокович за Australian Open и се класира за финала на US Open

Синер и Алкарас ще се сблъскат за 15-и път помежду си. Испанецът води убедително засега с 9-5 победи, включително шест от последните им седем двубоя. Алкарас отказа световния №1 на финала в Синсинати преди US Open, след като италианецът прекрати преждевременно участието си заради вирус. По пътя към титлата през 2022 Алкарас спря Синер в четвъртфиналите след 6:3, 6:7(7), 6:7(0), 7:5, 6:3. Статистиката помежду им само в Шлема е 3-2 в полза на Карлитос.

Ако спечели финала, Алкарас ще се върне и на върха в световната ранглиста. Всичко това, в добавка към 5 млн. долара чек за победителя.