Ерлинг Холанд поведе Норвегия към успеха срещу Финландия

Националният отбор на Норвегия постигна победа в проверка. На свой терен норвежците отказаха Финландия с 1:0 контрола, която се изигра на стадион „Улевал“ в Осло.

Единственото попадение за победителите отбеляза Ерлинг Холанд, който бе точен от дузпа в 17-та минута.

До почивката норвежците имаха пълен контрол над играта и единствено късметът ги лиши от това да водят с по-голям резултат.

На полувреме и в двата лагера бяха извършени сериозен брой смени, което позволи на Финландия да изравни играта, но гостите нямаха силите, за да стигнат поне до изравянето.

За Норвегия това е седма поредна победа, като в последните си десет мача "викингите" имат девет успеха.

В друга контролна среща, играна в четвъртък вечер, Албания се наложи с 1:0 над Гибралтар като гост. Единственото попадение на стадион "Еуропа Пойнт" вкара Джасир Асани от дузпа в 69-ата минута.