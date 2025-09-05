БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ерлинг Холанд поведе Норвегия към успеха срещу Финландия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Норвежците със седма поредна победа.

ерлинг холанд поведе норвегия успеха финландия
Снимка: БТА
Националният отбор на Норвегия постигна победа в проверка. На свой терен норвежците отказаха Финландия с 1:0 контрола, която се изигра на стадион „Улевал“ в Осло.

Единственото попадение за победителите отбеляза Ерлинг Холанд, който бе точен от дузпа в 17-та минута.

До почивката норвежците имаха пълен контрол над играта и единствено късметът ги лиши от това да водят с по-голям резултат.

На полувреме и в двата лагера бяха извършени сериозен брой смени, което позволи на Финландия да изравни играта, но гостите нямаха силите, за да стигнат поне до изравянето.

За Норвегия това е седма поредна победа, като в последните си десет мача "викингите" имат девет успеха.

В друга контролна среща, играна в четвъртък вечер, Албания се наложи с 1:0 над Гибралтар като гост. Единственото попадение на стадион "Еуропа Пойнт" вкара Джасир Асани от дузпа в 69-ата минута.

#Национален отбор на Финландия по футбол #Национален отбор на Норвегия по футбол #Ерлинг Холанд

