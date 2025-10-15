БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
ЕС е готов да инвестира допълнително в газовата връзка България - Сърбия

Време е вече Сърбия да бъде конкретна в желанието си да се присъедини къв Евросъюза, каза Фон дер Лайен в Белград

Европейският съюз е готов да инвестира допълнително в междусистемната газова връзка България-Сърбия. Това увери председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Белград.

Тя е на обиколка в Западните Балкани и вече посети Косово и Сърбия. Време е вече Сърбия да бъде конкретна в желанието си да се присъедини къв Евросъюза, каза Фон дер Лайен на среща с президента Александър Вучич.
Тя призова за напредък в областта на правовата държава, избирателната рамка и свободата на медиите.

"Искаме да разчитаме на Сърбия като надежден партньор“, заяви още Фон дер Лайен, призовавайки Белград да наложи санкции на Москва.

В момент, когато сръбският петролен сектор е силно засегнат от санкциите на Съединените щати срещу Русия, а газовият договор между Белград и Москва изтича в края на годината, Урсула фон дер Лайен също така подчерта солидарността, която ЕС би могъл да прояви.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Свързваме Сърбия с енергийния пазар на Европейския съюз. Това е истинската гаранция, че сръбските семейства ще бъдат в безопасност и на топло през зимата. Имаме и конкретни проекти в ход. Трансбалканският енергиен коридор, например, който свързва мрежата на Сърбия със съседите ѝ и с Европейския съюз, и газовата връзка Сърбия-България. Готови сме да инвестираме допълнително. Поканихме Сърбия и да се присъедини към съвместния механизъм на Европейския съюз за обществени поръчки на газ, защото заедно използваме колективната си пазарна сила, за да осигурим по-добри цени на енергията.“

След Сърбия председателят на ЕК посети и Република Северна Македония, където разговаря с премиера Християн Мицкоски в навечерието на местните избори в неделя.

"Трябва да направите договорената конституционна промяна", каза на домакина си Фон дер Лайен.

