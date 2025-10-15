БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Урсула фон дер Лайен продължава обиколката си на Балканите

Урсула фон дер Лайен продължава обиколката си на Балканите
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на Балканска обиколка. В Белград тя разговаря с президента Вучич и подчерта, че моментът е ключов за Сърбия и сега е времето нацията да се обедини.

"Европейският съюз е готов да подкрепи всичките ви усилия в това отношение" - каза още тя и приветства постигнатото по отношение на актуализирания избирателен регистър в Сърбия.

Вучич изрази увереност, че ще бъде осъществен планираният газов интерконектор със Северна Македония, а в бъдеще и с Румъния.

