Урсула фон дер Лайен продължава обиколката си на Балканите

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е на Балканска обиколка. В Белград тя разговаря с президента Вучич и подчерта, че моментът е ключов за Сърбия и сега е времето нацията да се обедини.

"Европейският съюз е готов да подкрепи всичките ви усилия в това отношение" - каза още тя и приветства постигнатото по отношение на актуализирания избирателен регистър в Сърбия.

Вучич изрази увереност, че ще бъде осъществен планираният газов интерконектор със Северна Македония, а в бъдеще и с Румъния.