Урсула фон дер Лайен и Александър Вучич на "четири очи" в Белград

Чете се за: 01:22 мин.
По света
Председателят на ЕК пристига на официално посещение в Сърбия

Урсула фон дер Лайен и Александър Вучич на "четири очи" в Белград
Снимка: БТА
Президентът на Република Сърбия Александър Вучич ще бъде домакин утре на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристига на официално посещение в Сърбия, съобщи службата на държавния глава за сътрудничество с медиите.

Сутринта Вучич ще приеме официално фон дер Лайен, а после двамата ще разговарят на четири очи.

На 9 октомври по време на извънредно изявление заради наложените американски санкции на сръбската петролна компания НИС, чиято мажоритарна собственост е на "Газпром", Вучич посочи, че е получил покана да отиде в Москва за среща на върха по енергийни въпроси, но това е невъзможно, тъй като по това време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Белград.

Тази седмица Урсула фон дер Лайен е на посещение в страните от Западните Балкани - Албания, Черна гора, Косово, Босна и Херцевина, Сърбия и Република Северна Македония.

Очаква се на 29 октомври Европейската комисия да представи годишните си доклади за напредъка на страните, кандидати за присъединяване към ЕС.

