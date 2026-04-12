ЕС подкрепя дипломатическите усилия въпреки неуспешните разговори

Европейският съюз остава убеден, че дипломацията е от съществено значение за разрешаването на всички нерешени въпроси в конфликта в Близкия изток, заяви говорителят по външните работи Ануар ел Ануни пред Франс прес след провала на преговорите между Съединените щати и Иран, проведени с посредничеството на Пакистан.

"Поздравяваме Пакистан за усилията по посредничество. Европейският съюз ще допринася за всички дипломатически усилия, като взема предвид пълния обхват на своите интереси и притеснения, в пълна координация с партньорите си", заяви говорителят.