Алтернатива за Германия с "радикална" програма преди местните избори в Саксония-Анхалт

Крайнодясната Алтернатива за Германия одобри този уикенд в Магдебург програма за управление, която е описвана като "радикална" и прогерманска.

Партията би могла да спечели с мнозинство местните избори в региона Саксония-Анхалт през септември. Това показват предизборните сондажи.

Победа за Алтернатива за Германия там би означавала, че за първи път от Втората световна война насам крайнодясна партия ще упражнява местно самоуправление в германски регион. Водещият партиен кандидат в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд определи предстоящите избори като "исторически момент, не само за областта".

Одобрената програма включва антиимиграционни действия на властите, както и помощи за големи семейства с германски произход. Ключово за документа от 150 страници е и подобряването на отношенията с Русия, като някои от предложенията са в разрез с федералната политика на Берлин - явен привърженик на Украйна.

Саксония-Анхалт се счита за крепост на Алтернатива за Германия, но крайнодясната партия постига успехи в цялата страна - на парламентарните избори миналата година тя спечели второ място с 20.8%.