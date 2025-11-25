Еспаньол се наложи над Севиля в Ла Лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каталунците се изравниха с петия в класирането Реал Бетис.

Еспаньол - Роберто Фернандес Хаен
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Еспаньол се наложи с 2:1 при домакинството си на Севиля в двубой от 13-ия кръг на испанската футболна Ла Лига. След двете си поредни загуби, каталунците записаха 3 точки, с които събраха 21 на шесто място във временното класиране, изравнявайки се с петия Реал Бетис.

Севиля е 11-и към момента с 16 точки в актива си, след като допусна четвърто поражение в последните си пет мача.

Домакините поведоха в 48-ата минута, когато се разписа Пере Мия, а резултатът се запази до финалните минути на срещата.

Влезлият като резерва Роберто Фернандес Хаен удвои аванса на Еспаньол в 84-ата минута, а две по-късно бразилският защитник на гостите Маркао оформи крайното 2:1 с попадение за Севиля.

