Етрополе вече разполага с игрище за плажен волейбол

Етрополе вече има свое игрище за плажен волейбол. Новото спортно съоръжение е реализирана дългогодишна идея на Inner Wheel клуб Етрополе, превърнала се в реалност със съдействието на Община Етрополе и с подкрепата на граждани и фирми.

Специален гост на откриването беше президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който застана редом до кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров при официалното откриване на съоръжението. Присъствието на ръководството на федерацията даде силна подкрепа на усилията на местната власт за развитието на волейбола и създаването на повече възможности за спорт за децата и младите хора в общината.

„За мен е изключителна чест да сме заедно и да открием игрището по плажен волейбол. За пореден път показваме, че спортът обединява и че когато хората се водят от добрите дела и сме заедно зад една кауза, се случват хубави неща. Радвам се, че Община Етрополе подкрепи тази инициатива. Пожелавам тук да има много спорт, деца и успехи, а скоро Етрополе да бъде домакин и на турнир по плажен волейбол“, заяви кметът инж. Владимир Александров.

Думите му получиха подкрепа и от Любомир Ганев, който акцентира върху значението на подобни съоръжения и възможността те да привличат повече деца към спорта.

„Много съм щастлив, че направихме това съоръжение. Плажният волейбол е част от волейбола и пожелавам игрището да бъде изпълнено с деца и хора, които да спортуват“, каза президентът на БФВ.

Присъствието на Ганев в Етрополе и заявената от него подкрепа са още един знак за доброто взаимодействие между Общината и волейболната федерация. Амбицията на кмета е новият терен да има активен спортен живот и да създаде условия Етрополе в бъдеще да посреща и състезания по плажен волейбол.

Лентата на новото игрище беше прерязана от кмета на община Етрополе инж. Владимир Александров, президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и председателя на Inner Wheel клуб Етрополе Диляна Анева. След официалното откриване отец Огнян отслужи водосвет за здраве и благополучие и благослови новото спортно съоръжение.

Символичен момент в церемонията беше предаването на ключовете за новото игрище. Председателят на Inner Wheel клуб Етрополе Диляна Анева ги връчи на инж. Владимир Александров, който официално отключи съоръжението. Малко по-късно новият терен оживя с демонстративен мач по плажен волейбол.

На откриването присъстваха още вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол Давид Давидов, административният директор на БФВ Станислав Николов, представители на Комисията по детско-юношеско направление към федерацията, сред които Ивета Билева, общински съветници, представители на детските градини и училищата, културните институции, Inner Wheel клуб Етрополе, Клуба на миньора и Клуб „Спорт и здраве“.

Новото игрище разширява възможностите за спорт в Етрополе и продължава последователната линия за създаване на повече и по-добри условия за активен начин на живот. А присъствието на ръководството на Българската федерация по волейбол при откриването поставя и следващата възможна цел – Етрополе да се утвърждава като място, което не само развива волейбола, но има потенциал да бъде домакин на все повече спортни събития.