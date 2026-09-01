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Локомотив Авиа влезе в тренировъчен режим

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Спорт
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Пловдивчани започнаха своята подготовка за своя трети сезон във волейболния ни елит.

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Снимка: Startphoto.bg
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Локомотив Авиа даде ход на своята подготовка за новия сезон в Националната волейболна лига. Това съобщиха от волейболния клуб. Преди първата тренировка пловдивчани се събраха за водосвет за здраве.

След него дойде време и за първото занимание за новия сезон, което включваше по-лек старт след паузата и постепенно връщане към тренировъчен ритъм.

Това ще бъде трета кампания за Локомотив в елита на българския мъжки волейбол. Още в дебютния си сезон "черно-белите" станаха вицешампиони в първенството, а през миналия завършиха с бронзовите медали.

#Национална волейболна лига 2026/2027 #ВК Локомотив Авиа

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