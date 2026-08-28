Поколения волейболни национали ще съставят отбора на българите в бенефисния мач на Теодор Салпаров

Поколения национали, играли рамо до рамо с Теодор Салпаров, ще съставят отбора на българите в бенефисния мач "Една кариера - една легенда", който ще се проведе на 5 септември от 16:30 в "Арена 8888".

Най-опитният в състава на българските звезди ще бъде бившият капитан на националния отбор Николай Иванов, от когото либерото попива професионализъм в първите си дни с представителния ни тим през 2003 година.

Бронзовите медалисти от световното първенство и световната купа в Япония са една от най-големите представени групи на бенефиса. Публиката в "Арена 8888" ще има удоволствието отново да види по екип Владимир Николов, Тодор Алексиев, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски.

Голяма част от 12-ицата, стигнала до четвърто място на Олимпийските игри в Лондон, също ще бъде рамо до рамо до Салпаров. Групата се предвожда от друг бивш капитан на националите Виктор Йосифов, който е следван от близнаците Валентин и Георги Братоеви, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Теодор Тодоров. Тима на българските звезди допълват Данаил Милушев, доскорошният капитан ан Левски Светослав Гоцев и разпределителят Георги Сеганов.