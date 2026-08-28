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Волейболните национали под 20 години се класираха за европейско първенство за мъже

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Спорт
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Тимът, воден от селекционера Венцислав Симеонов, записа четвърта поредна победа, след като се наложи категорично над Беларус с 3:0 гейма в столичната зала „Христо Ботев“.

България волейбол U20 мъже
Снимка: БФ Волейбол
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Мъжкият национален отбор на България под 20 години продължава без загуба в квалификацията за европейското първенство. Тимът, воден от селекционера Венцислав Симеонов, записа четвърта поредна победа, след като се наложи категорично над Беларус с 3:0 гейма в столичната зала „Христо Ботев“.

Българските волейболисти започнаха двубоя по отличен начин и още в началото на първия гейм поведоха с 6:1. Стабилното посрещане, агресивният начален удар и високата ефективност в атака позволиха на националите ни да контролират напълно развитието на частта. България не допусна спад в играта си и затвори гейма при 25:16.

И във втория гейм „лъвовете“ продължиха с убедителното си представяне. Тимът ни игра спокойно и качествено във всеки един елемент, като постепенно увеличаваше преднината си. България отново не остави съмнения в превъзходството си и след ново 25:16 поведе с 2:0.

В третата част националите ни запазиха концентрацията си и не позволиха на Беларус да се върне в двубоя. България продължи да диктува темпото и след убедителна игра затвори гейма при 25:19, за да оформи крайното 3:0.

Александър Манушев изигра поредния си силен мач в турнира. Диагоналът бе най-резултатен за България с 25 точки и отново демонстрира висока ефективност в атака.

Четвъртият пореден успех на практика гарантира на България класиране за европейското първенство още преди последния двубой от квалификационния турнир.

В събота, 29 август, от 20:00 часа в зала „Христо Ботев“ националите ни ще изиграят последния си мач от квалификацията срещу Русия. При успех България ще има възможност да завърши турнира без загуба.

#Национален отбор на България по волейбол за мъже до 20 г.

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