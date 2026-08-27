Сърбия победи Украйна и класира България за осминафиналите на европейското по волейбол

Сърбия победи Украйна с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:21) в Група "B" на европейското първенство по волейбол за жени в мач, който се игра в Бърно.

Това бе важна победа и за България, тъй като по този начин тимът на Марчело Абонданца не може да бъде застигнат от Украйна в класирането и постигна поставената задача, като се класира за осминафиналите на европейското. Българският тим не може да бъде изместен от четвъртото място, независимо как завърши мачът тази вечер срещу домакините от Чехия.

По този начин отборът на България ще играе на осминафиналите на турнира срещу европейския шампион и основен фаворит за нова титла Италия. Мачът ще се играе на 30 или 31 август в Бърно, което е добре за тима на Абонданца, който няма да пътува, за разлика от италианките, които идват от шведския град Гьотеборг.

Александра Ужелац бе лидер за Сърбия при успеха над Украйна с 22 точки, Бранка Тица добави 12. За Украйна 18 точки реализира Олександра Миленко.