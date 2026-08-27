България срещу Италия на осминафинал на eвропейското по волейбол

България ще се изправи срещу Италия на осминафинал на Европейското първенство за жени в Бърно. Нашите завършиха на четвърто място в групата, след като загубиха последния си мач от Чехия с 0:3 (26:28, 19:25, 19:25). Двубоят започна с новината, че вече сме се класирали. Сърбия победи Украйна с 3:0 и по този начин изхвърли прекия ни съперник от надпреварата. Италия пък завърши само с победи своята група в Швеция.

България започна много силно мача срещу Чехия. Явно освободени от напрежението за изпълнената цел, нашите момичета поставиха домакините и публиката им под огромен натиск. Резултатът стана 11:4 за България и продължи да расте до 17:8. След това нещо се пречупи в играта ни. До този момент атаката и защитата ни беше на страхотно ниво, а изведнъж започнахме да бъркаме. Малко по малко чехкините започнаха да стопяват пасива си. Но единственото равенство дойде при 24:24, след като вече бяхме изпуснали два геймбола. Получихме още два, но не ги реализирахме. След 26:25 за България съперникът направи три поредни точки и спечели частта.



Треньорът Марчело Абонданца опита с много смени да разконцентрира чехкините, но под екзалтираната подкрепа на публиката те не се поддадоха. Във втория гейм самочувствието ни явно спадна, въпреки че го започнахме добре. Първоначално домакините поведоха с 6:3, но ние ги обърнахме до 7:6. След това доминацията изцяло беше на страната на Чехия. Резултатът набъбна до твърде тежкото 16:8. В тези моменти нямаше нищо общо с играта от първата част, когато в началото всичко ни вървеше. Разликата продължи да расте и стана 18:10. Бяхме в почти същото положение малко по-рано, но в наша полза. Само че чехкините не позволиха да направим обрат. В края на частта България показа, че може да се бори и отрази три геймбола. Но в крайна сметка Чехия спечели с 25:19.

Третият гейм започна оспорвано, но не успяхме дълго да се задържим в него. Чехкините поведоха с 14:10 и държаха аванса си. Преднината им се увеличи до 20:13 и вече нямаше надежда.

Така България завърши груповата фаза с победи срещу Украйна и Австрия, както загуби срещу Гърция, Сърбия и Чехия.