Българските волейболни национали под 20 г. завършиха евроквалификациите със загуба от Русия

Мъжкият национален отбор на България по волейбол под 20 години приключи участието си в зоналната квалификация за европейското първенство с поражение от Русия с 0:3 (21:25, 26:28, 22:25) гейма в столичната зала „Христо Ботев“.

Въпреки загубата националите вече си бяха осигурили предсрочно класиране за европейското първенство през 2027 година след убедителната победа с 3:0 над Беларус в предходния си мач.

Срещата срещу Русия започна равностойно, като България първа стигна до брейкточка след успешна тройна блокада за 9:7. Руският тим засили началния си удар и успя да направи обрат след ас за 11:10. Димитър Пейчинов обаче също показа силата на сервиса си и с две отлични изпълнения помогна на България отново да поведе - 13:12. Геймът бе решен в средната му част, когато руснаците успяха да се противопоставят с добра игра на блокада и защита, последвана от ефективни контраатаки. Това позволи на Русия да натрупа преднина от 19:16, която се оказа достатъчна за спечелването на първата част с 25:21.

Русия започна по-добре втория гейм и поведе с 9:5. Мощно нападение на Александър Манушев от втора линия и блокада на Пейчинов позволиха на България да намали изоставането до 7:9, което предизвика прекъсване от руския щаб. Българите продължиха да търсят обрат и отново се доближиха до съперника при 10:11. След две успешни руски контраатаки обаче селекционерът Венцислав Симеонов взе таймаут. В заключителната част на гейма България успя да изравни играта и дори стигна до сетпойнт при 25:24. Руският тим обаче показа по-голяма стабилност в решаващите разигравания и след 28:26 увеличи преднината си до 2:0.

В третия гейм селекционерът Венцислав Симеонов направи няколко промени, като в игра се включиха Петков, Господарски и Костадинов. Русия отново успя да направи серия от начален удар и поведе с пет точки при 12:7. България обаче показа характер и постепенно стопи изоставането. Ас на Мартин Татаров и успешна контраатака на Йоан Костадинов от зона 4 възстановиха равенството при 19:19. Двата отбора продължиха точка за точка до 22:22. При 23:22 в полза на Русия спорно съдийско отсъждане за докосване на мрежата от Александър Манушев даде първи мачпойнт на съперника. В следващото разиграване Русия сложи край на двубоя с точкова блокада за 25:22.

Въпреки поражението в последния си мач, българският тим може да оцени квалификационния турнир като изключително успешен. Воденият от Венцислав Симеонов състав постигна четири последователни победи – над Северна Македония, Сърбия, Турция и Беларус. В тези четири срещи България загуби само два гейма.

Втората директна квота за участие в шампионата на Стария континент през следващата година бе спечелена от Русия.