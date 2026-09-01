Тодор Вълчев започва подготовка с Арис

Посрещачът Тодор Вълчев започва днес лятната си подготовка с Арис Солун, съобщи местното "Йелоу Радио". Седем играчи се събраха вчера на клубната база за старта на тренировките за предстоящата кампания, като постепенно в следващите дни към състава ще се присъединят и всички останали волейболисти с контракти.

37-годишният Вълчев постигна договорка да подсили новака в гръцкия волейболен елит още през юни, след като прекара последните два сезона в Локомотив Авиа (Пловдив), с който стана вицешампион на България през 2024/2025 и взе бронзовите медали в последната кампания.

В кариерата си преди това той е защитавал цветовете още на ЦСКА, Хебър, Дея спорт (Бургас), Монтана, както и на Марек Юнион Ивкони (Дупница), с който е двукратен национален първенец. Той има и богат опит в чужбина с екипите на състави от Турция, Италия, Франция, Русия, Иран и Тунис.

В Арис бившият нацонал Вълчев ще бъде съотборник с диагонала Димитър Димитров.