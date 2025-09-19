БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ева Пинкелниг пропуска Зимните олимпийски игри догодина

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Австрийката е с разкъсани кръстни връзки и менискус на лявото си коляно след падане по време на лятно състезание.

Ева Пинкелниг
Снимка: БТА
Състезателката в ски скока Ева Пинкелниг ще пропусне Зимните олимпийски игри заради тежка контузия на коляното, съобщиха от Ски Австрия в петък.

В изявление на националната федерация по ски се казва, че Пинкелниг е с разкъсани кръстни връзки и менискус на лявото си коляно след падане по време на лятно състезание на шанцата в Предацо в Италия. Тя трябва да се подложи на операция по-късно днес.

Шанцата Предацо ще бъде използвана за Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари догодина.

37-годишната австрийка Пинкелниг спечели Световната купа през 2023 година и записа 16 победи в състезания за Големия кристален глобус. Тя има и пет сребърни и един бронзов медал от световни първенства.

