Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:47 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Евертон Бала: Готови сме да се борим за трофеи

Футболистът на Левски бе избран за играч №1 на 16-ия кръг.

Евертон Бала
Снимка: Startphoto.bg
Футболистът на Левски Евертон Бала заяви, че най-голямата промяна в отбора се дължи на старши треньора Хулио Веласкес, който е човекът „успял да смени чипа“, а тимът е готов да се бори за трофеи.

26-годишният бразилец заслужи приза за Футболист №1 на 16-ия кръг в Първа лига с двете попадения, които отбеляза за победата на Левски над Монтана с 5:1 на 23 ноември.

„Искам да благодаря на всички, които са гласували за мен и най-вече да благодаря на всички в Левски - спортно-техническия щаб, фенове и моите колеги - съотборници. Изключително съм щастлив от тази награда в личен план, но се надявам да последват и клубни отличия. Мисля, че определено сме подготвени да се борим за титли и да ги завоюваме. Смятам, че във всеки кръг показваме това, че сме добре подготвени и имаме силите да го направим. Откакто съм тук това всъщност е целта и моето виждане - да оставя следа в исторически план и да завоювам титли, и отличия“, коментира Евертон Бала.

Офанзивният играч отличи ролята на Хулио Веласкес с в клуба.

„Считам, че най-голямата промяна се дължи именно на основния стълб, на който се изгражда всичко това - Хулио Веласкес. Може би човекът, който успя, както се казва в Бразилия, да смени чипа. Да отбележа и усилията на ръководството на клуба, за да подсили състава. Заедно със стратегията и разбиранията на треньора - всичко това ни помогна“, каза бразилският футболист.

Според него мачовете в Европа са дали увереност на отбора.

„Мачовете в Европа бяха факторът, който изигра основна роля да си повярваме, но искам да отбележа, че промяната се наблюдава още от началото на годината. Считам, че освен добрия сезон, който правим до момента, изпращаме и добра календарна година като цяло. Мисля, че промяната е факт от пристигането в началото на годината на Хулио Веласкес и неговия щаб. Оттогава се наблюдава и тотална промяна на поведението, манталитета и начина на мислене. Тъй като сезонът продължава, е много важно и ние да продължим по същия начин“, заяви Евертон Бала.

Той увери, че отношенията в състава са добри.

„Аз дойдох, за да остана. С идването си се опитах да се наложа, имаше и период на адаптация в първите месеци. Когато тази адаптация приключи, смятам, че успявам да показвам постоянна форма. Смятам за важна ролята с идването на треньора Хулио Веласкес, защото той започна да ме използва на различни позиции. Успя да извади силните ми страни на показ. Успявам да се адаптирам навсякъде. Определено с тази промяна считам, че видях доста напредък. Много ми помогна в израстването и развитието. Отношенията между абсолютно всички футболисти в тима са много добри. Очевидно имаме и нашите капитани. Абсолютно всички подхождаме отговорно и съзнаваме нашите отговорности в клуба. Когато сме обединени от общата цел и сме концентрирани, сме по-силни заедно“, допълни футболистът на Левски.

