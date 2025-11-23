БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Левски срази Монтана в голово шоу на стадион "Огоста"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Левски изигра един от най-силните си мачове от старта на сезона и вече е с осем точки преднина на върха в Първа лига.

Снимка: startphoto.bg
Левски изнесе голово шоу срещу Монтана и спечели гостуването си на стадион "Огоста" с 5:1 в двубой от 16-ия кръг на Първа лига.

По този начин “сините” дръпнаха с осем точки преднина на върха и все по-смело поглеждат към шампионската титла.

Гостите започнаха устремно и след като Акрам Бурас с първия удар не успя да вкара, то Евертон Бала откри от свободен удар в 11-ата минута.

Проблемите в защитата на домакините бяха повече от видими и при поредното неразбирателство в отбрана Мазир Сула съумя да комбинира умело с Бала, който нанесе страхотен изстрел от въздуха и не остави шансове на вратаря, дублирайки аванса за Левски в 17-ата минута.

Натискът на гостите на стадион “Огоста” продължи и след изпълнение на корнер, играчите на Анатоли Нанков отново не се справиха с изчистването на топката, а Майкон стреля и направи резултатът класически.

В последната минута на първата част Евертон Бала бе грубо фаулиран и това доведе до нов опасен пряк свободен удар за гостите. Мазир Сула се зае с изпълнението и отправи блестящ изстрел, спрял в гредата, но впоследствие на пътя на топката се оказа в Никола Серафимов, който отбеляза в опразнената врата четвърто попадение.

Още на старта на второто полувреме се забеляза разликата в поведението на Монтана, като играчите вече далеч не изпитваха такова напрежение върху плещите си с оглед разгромния резултат. В 48-ата минута се откри и първото по-значимо положение в атака за домакините, когато Борис Димитров шутира, но Светослав Вуцов се намеси само за да може топката отново да попадне в краката на нападателя на “сините” в днешния ден, който от втория път не сбърка и върна един гол за тима си - 1:4.

В 58-ата минута след груба грешка в защитата на монтанчани, Мустафа Сангаре се възползва и проби в наказателното поле, където в отчаянието си Мартин Михайлов препъна малиеца и последва дузпа. Самият Сангаре се нагърби с това да стреля от бялата точка. Голмайсторът на Левски увеличи преднината до 5:1.

В 69-ата минута можеше да падне и шести гол за гостите. След центриране от корнер Мършуля изчисти топката в гърба на Ежике, а това я насочи право към вратата на Симеонов. За щастие на домакините обаче кълбото се отклони в напречната греда.

Така след успеха с 5:1 лидерът в класирането увеличи актива си на 38 точки след 16 изиграни двубоя и подновява разликата от 11 пункта между себе си и Лудогорец, макар и разградчани да са с мач по-малко.

Монтана записа трета поредна загуба и остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 13 точки.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Монтана #ПФК ЛЕВСКИ

