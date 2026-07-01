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Евробарометър: 57% от българи намират полза от членството на нашата страна в ЕС

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евробарометър всеки втори българин против еврото
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57% от българи намират полза от членството на нашата страна в ЕС. Това показва проучване на "Евробарометър" по поръчка на Европейския парламент. За сравнение в останалите страни от ЕС подобно мнение изразяват 74% от участвалите в допитването.

Като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар (49%), докато останалите посочват на първо място (40%) приноса на ЕС в защита на мира и сигурността (29% от българските отговори). Общо 63% от българските участници (47% от останалите в ЕС) очакват ЕП да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места (50% у нас и 35% в останалата част от ЕС).

Според 40% от българите ЕС може да подобри позицията си в света с мерки за икономиката (32% от останалите отговори) и с енергийна независимост (около 35% от всички отговори), както и с повече внимание към въпросите на отбраната и сигурността (водеща задача за 39% в ЕС и 29% у нас).

Мнозинството (72% у нас и 75% в ЕС) са съгласни, че ЕС е място на стабилност насред размирен свят, а само 15% в България и 11% сред останалите очакват ролята на ЕС в защита на гражданите по отношение на сигурността и глобалните кризи да намалява.

Под половината (44%) от българските участници и 58% от останалите изразяват песимизъм за бъдещето на света, но 56 на сто у нас и 59% от останалите са оптимисти за ЕС. Песимистите за бъдещето на страната си са малцинство - 37% от всички участници.

Попитани какво чувство описва емоционалното им състояние, половината българи посочват "надежда" (43% в ЕС), докато 36% (44% в ЕС) казват "несигурност". Повечето (67% у нас и 83% в ЕС) са удовлетворени от качеството на живота си, като 65% от българите очакват подобряване на финансовото си състояние и на възможността да посрещат всекидневните разходи (42% в ЕС).

#„Евробарометър“ #проучване #ЕС #България

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