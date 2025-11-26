БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази

ЕС трябва да остане икономически съюз, а не да се превръща във военен блок, коментира още евродепутатът

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европа преживява най-големия конфликт от Втората световна война насам и не бива да гледа на ситуацията с "розови очила", коментира в "Светът и ние" зам.-председателят на групата "Европа на суверенните нации" Станислав Стоянов.

Той определи плана на Доналд Тръмп за разрешаване на войната в Украйна като най-реалистичен и най-близо до действителната ситуация на терен. По думите му планът отчита ключови фактори, сред които и отказ на Украйна от членство в НАТО – тема, която по думите му е една от причините за избухването на конфликта.

"Русия печели войната, Украйна губи – това трябва да бъде отчетено на масата за преговори", каза Стоянов.

Той подчерта, че ранните опити за преговори, като тези в Истанбул, биха могли да спестят жертви и териториални загуби.

Стоянов коментира и европейската програма за отбранителна промишленост. Според него ЕС се фокусира прекомерно върху военни инвестиции – от инфраструктура до превъоръжаване – за сметка на дипломацията. По думите му има риск да бъдат пренасочени средства от кохезионната политика и земеделието към военни проекти. Смята за тревожен сигнал планираното 20% намаляване на бюджета за селското стопанство в периода 2028 – 2032 г.

Стоянов категорично се обяви против идеята за "военен Шенген", която според него отнема от суверенитета на държавите членки.

"България няма да може да контролира чужди войски, преминаващи през територията ѝ", предупреди той.

Евродепутатът настоя ЕС да остане икономически съюз, насочен към просперитета и благоденствието на гражданите, а не да се превръща във "второ НАТО".

"Прекалено много се говори за война в Европейския съюз. Това е притеснително. ЕС трябва да носи ползи, не минуси", заключи Стоянов.

#Светослав Стоянов #евродепутат

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
4
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
5
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
6
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Европа

Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава
Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава
Цветелина Пенкова, евродепутат: Европа трябва да засили дипломатическите си усилия Цветелина Пенкова, евродепутат: Европа трябва да засили дипломатическите си усилия
Чете се за: 03:07 мин.
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г. ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
Чете се за: 02:47 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията по запалване на огъня В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията по запалване на огъня
Чете се за: 00:27 мин.
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
Урсула фон дер Лайен: Справедлив и траен мир в Украйна – това е, което всички искаме Урсула фон дер Лайен: Справедлив и траен мир в Украйна – това е, което всички искаме
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Протест срещу реформата в паркирането в София Протест срещу реформата в паркирането в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Ще бъде ли продължена филмовата поредица "Сам вкъщи" с...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ