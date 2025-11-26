Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна

Европа преживява най-големия конфликт от Втората световна война насам и не бива да гледа на ситуацията с "розови очила", коментира в "Светът и ние" зам.-председателят на групата "Европа на суверенните нации" Станислав Стоянов.

Той определи плана на Доналд Тръмп за разрешаване на войната в Украйна като най-реалистичен и най-близо до действителната ситуация на терен. По думите му планът отчита ключови фактори, сред които и отказ на Украйна от членство в НАТО – тема, която по думите му е една от причините за избухването на конфликта.

"Русия печели войната, Украйна губи – това трябва да бъде отчетено на масата за преговори", каза Стоянов.

Той подчерта, че ранните опити за преговори, като тези в Истанбул, биха могли да спестят жертви и териториални загуби.

Стоянов коментира и европейската програма за отбранителна промишленост. Според него ЕС се фокусира прекомерно върху военни инвестиции – от инфраструктура до превъоръжаване – за сметка на дипломацията. По думите му има риск да бъдат пренасочени средства от кохезионната политика и земеделието към военни проекти. Смята за тревожен сигнал планираното 20% намаляване на бюджета за селското стопанство в периода 2028 – 2032 г.

Стоянов категорично се обяви против идеята за "военен Шенген", която според него отнема от суверенитета на държавите членки.

"България няма да може да контролира чужди войски, преминаващи през територията ѝ", предупреди той.

Евродепутатът настоя ЕС да остане икономически съюз, насочен към просперитета и благоденствието на гражданите, а не да се превръща във "второ НАТО".