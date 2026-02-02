Евролидерите заседават извънредно за европейската икономика

Лидерите на страните от ЕС ще заседават извънредно на 12 февруари, за да обсъдят укрепването на единния пазар и конкурентоспособността на европейската икономика. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изпрати днес покана за срещата, която ще се проведе в белгийския замък "Алден Бисен", на около 150 километра от Брюксел.

Европейските лидери ще обсъждат глобалната геоикономическа ситуация и как Европейският съюз да се позиционира в свят на засилена икономическа конкуренция и търговски дисбаланси, как да реагира на икономически принуди и как да се намали икономическата зависимост, особено в области като критичните суровини и технологиите.

Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъждат кои трябва да бъдат основните приоритети за задълбочаване и завършване на единния пазар, как да се стимулират инвестициите и иновациите в ключови сектори, как да се осигури по-благоприятна регулаторна среда за бизнеса и как Европа да увеличи устойчивостта си срещу икономически зависимости, като в същото време защитава компаниите си от нелоялна конкуренция.

В срещата ще участват и бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета, които пред последните години публикуваха ключови доклади как ЕС да увеличи своята конкурентоспособност.