БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Какво предвижда той?

украйна крачки мира
Слушай новината

Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант.

Според европейския документ, по данни на Ройтерс, украинската армия трябва да бъде ограничена на 800 000 души редовен състав, вместо предложените от Вашингтон 600 000.

Преговорите за разпределяне на територията трябва да започнат от фронтовата линия, вместо да се базират на предварителни убеждения коя територия е на практика руска, както е в американския план.

Ключова точка от европейското предложение са и гаранциите за сигурност - Киев трябва да получи същата защитна клауза, каквато има в член 5. от Устава на НАТО, без да става официален член на Северноатлантическата организация.

Европейските сили се противопоставят на искането на Вашингтон Украйна да бъде изградена наново посредством руските замразени активи на територията на Европейския съюз.

Американският план предвижда 50% от приходите от възстановяването да бъдат усвоени от Съединените щати.

#план за мир на Тръмп #Доналд Тръмп #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
2
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
5
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
6
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Откриха ски сезона в Австрия Откриха ски сезона в Австрия
Чете се за: 00:35 мин.
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:22 мин.
Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока
Чете се за: 01:00 мин.
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
5623
Чете се за: 11:02 мин.
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от общината Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от общината
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Студено утро и предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Откриха ски сезона в Австрия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ