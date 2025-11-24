Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант.

Според европейския документ, по данни на Ройтерс, украинската армия трябва да бъде ограничена на 800 000 души редовен състав, вместо предложените от Вашингтон 600 000.

Преговорите за разпределяне на територията трябва да започнат от фронтовата линия, вместо да се базират на предварителни убеждения коя територия е на практика руска, както е в американския план.

Ключова точка от европейското предложение са и гаранциите за сигурност - Киев трябва да получи същата защитна клауза, каквато има в член 5. от Устава на НАТО, без да става официален член на Северноатлантическата организация.

Европейските сили се противопоставят на искането на Вашингтон Украйна да бъде изградена наново посредством руските замразени активи на територията на Европейския съюз.

Американският план предвижда 50% от приходите от възстановяването да бъдат усвоени от Съединените щати.