Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:00 мин.
По света
летището вилнюс затворено заради появата балони контрабандна стока
Снимка: БТА/Архив
Летището на Вилнюс е затворило тази вечер заради появата на радара на балони на контрабандисти, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовския Национален център за управление на кризи.

Центърът съобщи, че навигационните системи са забелязали недалеч от летището балони, най-вероятно влезли от територията на Беларус с контрабандна стока.

"В 18:55 часа над летището във Вилнюс бяха въведени временни ограничения", съобщи центърът.

Това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони. Заради контрабандата по въздух Литва вече закри границата с Беларус.

Литовските летища се обърнаха към прокуратурата с молба да започне разследване във връзка с въздушната контрабанда, която представлява заплаха за националната сигурност.

#контрабандни балони #Вилнюс #затворено летище

