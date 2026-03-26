Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти

Чете се за: 03:05 мин.
Снимка: БТА
Европейският парламент прие регламента за връщането на мигранти, които предвижда по-строги мерки срещу незаконно пребиваващите в ЕС. Сега ЕП може да започне преговорите със Съвета за окончателното приемане на законодателството. Регламентът беше приет днес, въпреки съпротивата в ЕП на социалистите, зелените и левицата.

Новите правила предвиждат по-бързи и ясни процедури за връщане. На всеки гражданин на държава извън ЕС, който пребивава незаконно в някоя от държавите-членки, ще бъде издавано решение за връщане от компетентните национални органи, което ще го задължава да напускане на съответната държава.

Решенията за връщане ще бъдат включени в така наречената „европейска заповед за връщане“ и ще бъдат достъпни чрез Шенгенската информационна система в цялото Шенгенско пространство. Всяка държава от ЕС ще трябва да признае и изпълни решения за връщане и заповеди за извеждане, издадени от друга държава от ЕС, до 1 юли 2027 г., въз основа на предложение на Комисията. Държавата от ЕС, на чиято територия гражданинът на трета държава пребивава незаконно, ще бъде отговорна за осигуряването на неговото връщане.


Гражданите на държави извън ЕС, за които е издадено решение за връщане, ще бъдат задължени да сътрудничат с властите. С цел подготовка на ефективното и навременно връщане, те ще могат да бъдат задържани, ако не сътрудничат, ако има риск от укриване, ако те представляват риск за сигурността или поради друг релевантен фактор, възпрепятстващ навременното им отвеждане. Основанията за задържане ще бъдат определени в националното законодателство, а задържането ще се разпорежда от административни или съдебни органи. Задържане може да бъде разпоредено и за непридружени непълнолетни и семейства с деца, като крайна мярка и за най-краткия подходящ период, като се вземат предвид най-добрите интереси на детето. Периодът на задържане може да бъде до 24 месеца. Задържането на нелегални мигранти ще се осъществява в центрове от затворен тип, като те могат да се намират и извън територията на ЕС.

Ако гражданин на трета държава не е изпълнил решение за връщане в определения срок за доброволно връщане или е обект на извеждане, или представлява риск за сигурността, той трябва да получи забрана за влизане в ЕС. Продължителността на забраната зависи от индивидуалните обстоятелства на конкретния случай и може да бъде постоянна в случаите, когато се счита, че дадено лице представлява риск за сигурността. Незаконните мигранти няма да могат да заобикалят процедурата, като се премества от една страна в друга.

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
2
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
3
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
4
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
5
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
6
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
6
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

Още от: Европа

Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони
Европейската комисия обвинява порносайтове в нарушаване на европейските закони
Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи Щастлива развръзка: Шестте бика, влезли у нас от РСМ, ще бъдат транспортирани обратно живи
Чете се за: 00:47 мин.
ЕП прие нови правила за борба с корупцията в ЕС ЕП прие нови правила за борба с корупцията в ЕС
Чете се за: 01:35 мин.
Орбан спира транзита на природен газ към Украйна от юли Орбан спира транзита на природен газ към Украйна от юли
Чете се за: 02:17 мин.
Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ Европарламентът одобри три предпазни клаузи за търговското споразумение със САЩ
Чете се за: 03:30 мин.
Откритие в Нидерландия: Намерен ли е гробът на Д’Артанян? Откритие в Нидерландия: Намерен ли е гробът на Д’Артанян?
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове Десетки арестувани при нови акции на полицията срещу купуването на гласове
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Вижте бюлетините за вота на 19 април Вижте бюлетините за вота на 19 април
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Няма пострадали монаси от българския манастир "Св. Георги...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
