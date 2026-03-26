Европарламентът одобри регламент за връщане на нелегални мигранти

Европейският парламент прие регламента за връщането на мигранти, които предвижда по-строги мерки срещу незаконно пребиваващите в ЕС. Сега ЕП може да започне преговорите със Съвета за окончателното приемане на законодателството. Регламентът беше приет днес, въпреки съпротивата в ЕП на социалистите, зелените и левицата.

Новите правила предвиждат по-бързи и ясни процедури за връщане. На всеки гражданин на държава извън ЕС, който пребивава незаконно в някоя от държавите-членки, ще бъде издавано решение за връщане от компетентните национални органи, което ще го задължава да напускане на съответната държава.

Решенията за връщане ще бъдат включени в така наречената „европейска заповед за връщане“ и ще бъдат достъпни чрез Шенгенската информационна система в цялото Шенгенско пространство. Всяка държава от ЕС ще трябва да признае и изпълни решения за връщане и заповеди за извеждане, издадени от друга държава от ЕС, до 1 юли 2027 г., въз основа на предложение на Комисията. Държавата от ЕС, на чиято територия гражданинът на трета държава пребивава незаконно, ще бъде отговорна за осигуряването на неговото връщане.



Гражданите на държави извън ЕС, за които е издадено решение за връщане, ще бъдат задължени да сътрудничат с властите. С цел подготовка на ефективното и навременно връщане, те ще могат да бъдат задържани, ако не сътрудничат, ако има риск от укриване, ако те представляват риск за сигурността или поради друг релевантен фактор, възпрепятстващ навременното им отвеждане. Основанията за задържане ще бъдат определени в националното законодателство, а задържането ще се разпорежда от административни или съдебни органи. Задържане може да бъде разпоредено и за непридружени непълнолетни и семейства с деца, като крайна мярка и за най-краткия подходящ период, като се вземат предвид най-добрите интереси на детето. Периодът на задържане може да бъде до 24 месеца. Задържането на нелегални мигранти ще се осъществява в центрове от затворен тип, като те могат да се намират и извън територията на ЕС.

Ако гражданин на трета държава не е изпълнил решение за връщане в определения срок за доброволно връщане или е обект на извеждане, или представлява риск за сигурността, той трябва да получи забрана за влизане в ЕС. Продължителността на забраната зависи от индивидуалните обстоятелства на конкретния случай и може да бъде постоянна в случаите, когато се счита, че дадено лице представлява риск за сигурността. Незаконните мигранти няма да могат да заобикалят процедурата, като се премества от една страна в друга.