Европейската гимнастика отложи окончателното решение за националните символи на Русия и Беларус

Европейската гимнастика не успя да вземе окончателно решение дали състезателите от Русия и Беларус ще продължат да участват на турнири под егидата на организацията със своите национални знамена и химни.

На извънреден онлайн конгрес представителите на националните федерации обсъдиха казуса, но решиха да изчакат позицията на Международната федерация по гимнастика (FIG), която се очаква да разгледа въпроса в следващите дни.

Повод за дискусиите стана ситуацията около Световната Чалъндж купа в Клуж-Напока, където организаторите отказаха да приложат решението на FIG и не позволиха използването на руския флаг и химн. В отговор националният отбор на Русия се оттегли от надпреварата, като определи действията на домакините като „сериозни нарушения на правилата“.

През май Международната федерация по гимнастика отмени ограниченията, действащи повече от две години след началото на войната в Украйна, и разреши на състезателите от Русия и Беларус отново да се състезават под националните си символи. Първото първенство, на което това решение беше приложено, беше европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

От Европейската гимнастика обявиха, че окончателното решение дали да бъде запазен настоящият режим или да се върне забраната за използване на национални флагове и химни ще бъде взето на нов извънреден онлайн конгрес, насрочен за 3 август.