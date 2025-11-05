БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Европейската ракета-носител "Ариана 6" стартира успешно със спътник за наблюдение на Земята

от БНТ , Източник: БТА
европейската ракета носител ариана стартира успешно спътник наблюдение земята
Европейската тежка ракета-носител "Ариана 6" стартира успешно от космическия център в Куру, Френска Гвиана, с нов спътник за наблюдение на Земята, предадоха АФП и ДПА. Стартът на "Ариана 6" е поредната стъпка за Европа, която се опитва да възстанови своята автономност в достъпа до Космоса.

33 минути и 51 секунди след изстрелването спътникът "Сентинел-1D" се отдели от ракетата.

Това е първият етап от извеждането в слънчевосинхронна орбита на височина 693 км на сателита, който тежи над два тона. Този тип орбита позволява на спътника да минава близо до полюсите и да прелита над всяка точка на Земята по едно и също слънчево време, което улеснява сравняването на изображенията във времето.

Настоящата мисия е третият търговски полет на "Ариана 6" от пускането ѝ в експлоатация миналата година.

Новата европейска тежка ракета-носител осъществи своя първи полет през юли 2024 г., отбелязвайки завръщането на автономния достъп до Космоса за Европа, въпреки неуспешното влизане в атмосферата на горната ѝ степен в края на мисията.

"Ариана 6" след това осъществи два търговски полета тази година - на 6 март с военен спътник и на 13 август с метеорологичен сателит.

Този път ракетата стартира със спътника "Сентинел-1D", произведен от компания "Талес Аления Спейс" като част от програмата "Коперник" - компонент за наблюдение на Земята от космическата програма на Европейския съюз.

Спътникът ще предоставя важни и ценни данни на учени, власти и институции по целия свят, за да наблюдават еволюцията на морския лед, айсбергите и ледниците и да откриват нефтени разливи, обезлесяване и последици от климатичните промени, като например наводнения или свлачища.

Предвиденият живот на "Сентинел-1D" е седем години и половина. Планирано е той да се присъедини към "Сентинел-1C", изстрелян през декември 2024 г., и да замени изстреляния през 2014 г. "Сентинел-1A, чийто експлоатационен живот е към своя край.

До края на годината е планиран поне още един търговски полет на ракетата-носител "Ариана 6".

#ракета-носител #наблюдение на земята #спътник #Космос

Наблюдаваха избухване от черна дупка с яркост 10 трлн. пъти по-голяма от тази на Слънцето
Наблюдаваха избухване от черна дупка с яркост 10 трлн. пъти по-голяма от тази на Слънцето
Завръщането на тайконавтите се забавя заради сблъсък с космическа отломка Завръщането на тайконавтите се забавя заради сблъсък с космическа отломка
Чете се за: 01:15 мин.
Проф. Пимпирев: Антарктида е лакмусът на климата, тя е най-голямата лаборатория на открито Проф. Пимпирев: Антарктида е лакмусът на климата, тя е най-голямата лаборатория на открито
Чете се за: 03:15 мин.
Древни скали в Австралия дават представа за произхода на Земята и Луната Древни скали в Австралия дават представа за произхода на Земята и Луната
Чете се за: 02:05 мин.
"Digital Trends" 2025: Изкуственият интелект и иновациите на фокус във форума за технологии "Digital Trends" 2025: Изкуственият интелект и иновациите на фокус във форума за технологии
Чете се за: 01:47 мин.
Международната космическа станция ще намери гибелта си в точката "Немо" през 2030 г. Международната космическа станция ще намери гибелта си в точката "Немо" през 2030 г.
Чете се за: 05:02 мин.

Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
