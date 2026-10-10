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Европейско сребро за България! Мария Попов стана вицешампионка по бадминтон до 15 години

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Спорт
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Българската надежда стигна до финала след драматичен обрат срещу представителка на Франция и продължи успешната традиция на родния бадминтон при подрастващите

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Мария Попов донесе ново престижно отличие за българския бадминтон, след като спечели сребърен медал на европейското първенство за девойки до 15 години в Сотра, Норвегия. Младата българска състезателка достигна до финала на континенталния шампионат и затвърди мястото си сред най-добрите в своята възрастова група.

Поставената под номер 2 в основната схема Попов демонстрира характер и воля за победа в полуфиналния си двубой срещу третата поставена Клара Менегаци Брике от Франция.

Срещата започна трудно за българката, която загуби първия гейм с 11:21. Вместо да се пречупи обаче, Попов успя да промени развоя на двубоя и спечели оспорвания втори гейм с 21:18.

В решителната трета част българската състезателка наложи волята си с 21:17, с което оформи впечатляващ обрат и си осигури място в спора за европейската титла.

На финала Попов се изправи срещу водачката в схемата Мутиара Мандала от Англия. Английската състезателка успя да наложи превъзходството си и спечели срещата с 21:16, 21:12.

Въпреки поражението в решителния двубой, Мария Попов завърши шампионата със сребърен медал и едно от най-значимите постижения в младата си кариера.

Успехът ѝ е поредното доказателство за силното присъствие на България в европейския бадминтон при подрастващите.

Страната ни вече има сериозни традиции в тази възрастова категория. През 2013 година Стефани Стоева печели европейската титла в Анкара, а Калояна Налбантова триумфира на континенталните първенства в Белград през 2022 година и в Ибиса през 2024 година.

Сребърното отличие на Мария Попов в Норвегия добавя нов успех към тази впечатляваща поредица и дава сериозни надежди за бъдещето на българския бадминтон.

#европейско първенство по бадминтон за девойки до 15 години в Сотра #Мария Попов

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