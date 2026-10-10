Европейско сребро за България! Мария Попов стана вицешампионка по бадминтон до 15 години

Мария Попов донесе ново престижно отличие за българския бадминтон, след като спечели сребърен медал на европейското първенство за девойки до 15 години в Сотра, Норвегия. Младата българска състезателка достигна до финала на континенталния шампионат и затвърди мястото си сред най-добрите в своята възрастова група.

Поставената под номер 2 в основната схема Попов демонстрира характер и воля за победа в полуфиналния си двубой срещу третата поставена Клара Менегаци Брике от Франция.

Срещата започна трудно за българката, която загуби първия гейм с 11:21. Вместо да се пречупи обаче, Попов успя да промени развоя на двубоя и спечели оспорвания втори гейм с 21:18.

В решителната трета част българската състезателка наложи волята си с 21:17, с което оформи впечатляващ обрат и си осигури място в спора за европейската титла.

На финала Попов се изправи срещу водачката в схемата Мутиара Мандала от Англия. Английската състезателка успя да наложи превъзходството си и спечели срещата с 21:16, 21:12.

Въпреки поражението в решителния двубой, Мария Попов завърши шампионата със сребърен медал и едно от най-значимите постижения в младата си кариера.

Успехът ѝ е поредното доказателство за силното присъствие на България в европейския бадминтон при подрастващите.

Страната ни вече има сериозни традиции в тази възрастова категория. През 2013 година Стефани Стоева печели европейската титла в Анкара, а Калояна Налбантова триумфира на континенталните първенства в Белград през 2022 година и в Ибиса през 2024 година.

Сребърното отличие на Мария Попов в Норвегия добавя нов успех към тази впечатляваща поредица и дава сериозни надежди за бъдещето на българския бадминтон.