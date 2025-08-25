Еврото и фирмите

За повечето хора преминаването към еврото няма да изисква почти никакви усилия. Ако притежаваш или управляваш бизнес, обаче, определено ще е нужно да се подготвиш месеци по-рано. Ще трябва да се пренастроят касови апарати, софтуерни програми и сайтове, така че да се изписват цените и в двете валути, а от датата на влизането на България в еврозоната всяка фирма ще трябва да е готова да плаща заплати, да внася данъци и да води счетоводството си в евро. Всички договори, сключени в левове, остават валидни, като сумите се превалутират в евро по официалния курс.

Преходът няма да те затрудни. Автоматичното и безплатно превалутиране на всички банкови сметки и транзакции ще помогне. Със сигурност обаче ще има известни еднократни разходи, а при някои по-големи бизнеси подготовката ще изисква и много часове труд за сметка на работодателя.

Затова съветваме всеки мениджър да предвиди нужните средства в бюджета си.