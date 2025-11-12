БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Факлоносците на Зимните олимпийски игри ще носят екипи с мотиви на пламъци

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
От своя страна доброволците ще носят сини анцузи със зелен, син и бял мотив.

Олимпийски игри лого
Снимка: БГНЕС
Факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026 ще носят бели спортни екипи с червено-жълт мотив, напомнящ за олимпийския огън, съобщиха организаторите по време на представянето на дрехите.

„Те представляват светлина, която пътува, свързвайки всяка стъпка към Милано и Кортина 2026", каза Скот Мелин, глобален главен бранд директор във френската фирма за спортно облекло, създала униформите.

Традиционно униформите на факлоносците на Зимните игри са бели, за да се запази фокусът върху пламъка.

По-малко от 100 дни преди Игрите, организаторите заявиха, че 18 000 доброволци и други, работещи на Олимпийските игри, ще носят сини анцузи със зелен, син и бял мотив.

„Униформите са повече от просто дрехи. Нашите доброволци и персонал, със своята страст и ентусиазъм, ще предадат на тези дрехи уникално и изключително значение", каза Андреа Варние, главен изпълнителен директор на местния организационен комитет, цитиран от агенция Ройтерс.

Олимпийският огън ще бъде запален в Олимпия на 26 ноември и ще пристигне в Рим на 4 декември. Два дни по-късно той ще започне 63-дневно пътешествие през Италия до Милано и Кортина, с хиляди факлоносци, включително златната медалистка по тенис на двойки Дзамин Паолини и носителят на Оскар режисьор Джузепе Торнаторе.

Италианските спортисти ще носят екипи, проектирани от покойния моден дизайнер Джорджо Армани. Те са изцяло в бяло или изцяло в синьо с цветовете на италианското знаме на яката на якето.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари следващата година.

#Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026

Гледайте слалома в Леви с участието на Алберт Попов - тази неделя по БНТ 3
Гледайте слалома в Леви с участието на Алберт Попов - тази неделя по БНТ 3
Флорида пречупи Вегас в НХЛ
Чете се за: 02:30 мин.
България завоюва общо 19 медала на "Денкова-Стависки къп"
Чете се за: 03:32 мин.
За 13-а поредна година Банско беше обявен за ски курорт номер 1 на България
Чете се за: 02:05 мин.
Александра Фейгин: Надявам се до февруари да съм в топ форма
Чете се за: 01:07 мин.
Сребро за Александра Фейгин на турнира Денкова-Стависки къп
Чете се за: 02:22 мин.

Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Търговската мрежа на "Лукойл България" ще функционира в нормален режим, заявиха от компанията
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Мерките срещу мръсния въздух: От 1 декември влиза в сила...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Приключение с балон от Германия до България: Рисковано пътуване...
Чете се за: 02:45 мин.
Регионални
