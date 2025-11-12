Факлоносците на Зимните олимпийски игри ще носят екипи с мотиви на пламъци

Факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026 ще носят бели спортни екипи с червено-жълт мотив, напомнящ за олимпийския огън, съобщиха организаторите по време на представянето на дрехите.

„Те представляват светлина, която пътува, свързвайки всяка стъпка към Милано и Кортина 2026“, каза Скот Мелин, глобален главен бранд директор във френската фирма за спортно облекло, създала униформите.

Традиционно униформите на факлоносците на Зимните игри са бели, за да се запази фокусът върху пламъка.

По-малко от 100 дни преди Игрите, организаторите заявиха, че 18 000 доброволци и други, работещи на Олимпийските игри, ще носят сини анцузи със зелен, син и бял мотив.

„Униформите са повече от просто дрехи. Нашите доброволци и персонал, със своята страст и ентусиазъм, ще предадат на тези дрехи уникално и изключително значение“, каза Андреа Варние, главен изпълнителен директор на местния организационен комитет, цитиран от агенция Ройтерс.

Олимпийският огън ще бъде запален в Олимпия на 26 ноември и ще пристигне в Рим на 4 декември. Два дни по-късно той ще започне 63-дневно пътешествие през Италия до Милано и Кортина, с хиляди факлоносци, включително златната медалистка по тенис на двойки Дзамин Паолини и носителят на Оскар режисьор Джузепе Торнаторе.

Италианските спортисти ще носят екипи, проектирани от покойния моден дизайнер Джорджо Армани. Те са изцяло в бяло или изцяло в синьо с цветовете на италианското знаме на яката на якето.

Зимните олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари следващата година.