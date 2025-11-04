Фамилия Вуцови дари 1000 лева за спасението на Спартак Варна

Фамилия Вуцови - Велислав, Иван, Петър и Светослав - дариха 1000 лeва за спасението на Спартак Варна, съобщиха от клуба. Те правят дарението си в памет на големия Иван Колев Вуцов - легенда на българския футбол, техен дядо и баща.

Той бе старши треньор на мъжкия тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в "А" група, но неговите заслуги към Спартак са далеч по-значими. Той направи революция в Спартак, издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на Спартак.