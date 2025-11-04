БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фамилия Вуцови дари 1000 лева за спасението на Спартак Варна

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Дарението е в памет на бившият треньор на отбора Иван Колев Вуцов.

Хебър – Локомотив Пловдив Вуцов
Снимка: Startphoto.bg
Фамилия Вуцови - Велислав, Иван, Петър и Светослав - дариха 1000 лeва за спасението на Спартак Варна, съобщиха от клуба. Те правят дарението си в памет на големия Иван Колев Вуцов - легенда на българския футбол, техен дядо и баща.

Той бе старши треньор на мъжкия тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в "А" група, но неговите заслуги към Спартак са далеч по-значими. Той направи революция в Спартак, издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на Спартак.

"До сетния си дъх Вуцов вярваше в силата, духа и свободата на Спартак Варна, превръщайки борбата за клуба в своя лична кауза, и всеки път завършваше с любимия си мотив „Спартак Варна – една любов, винаги вярна!“.

Неговият син Велислав Вуцов гордо продължава семейната традиция – започва своя път като футболист, а по-късно и като треньор именно в Спартак Варна.

Защото легендите не умират – те живеят в нашата любов към клуба! Благодарим за подкрепата", написаха от Спартак Варна на своята страница в социалните мрежи.

