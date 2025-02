Фаворитите спечелиха първите си мачове от турнира по CS2 PGL в Клуж-Напока

Фаворитите спечелиха първите си мачове от турнира по Counter Strike 2 PGL в румънския град Клуж-Напока 2025 с награден фонд 1 250 000 долара.

Надпреварата противопоставя 16 тима в една голяма група, подобно на новообновения формат на Шампионската лига по футбол. Отборите, които постигнат три победи, се класират за плейофите, докато тези, които загубят три пъти отпадат.

Третите в света, според ранглистата на създателите на играта Valve, The MongolZ се наложиха комфортно над №23 Complexity с 2:0 карти (13:7, 13:7). Монголските геймъри първо спечелиха с лекота домашната карта на американците - Dust2, а на своя избор - Ancient, отвяха северноамериканската организация във второто полувреме.

SNIPER-LIKE ACCURACY! Senzu destroys three without a chance! pic.twitter.com/0QA7TZQekR

Легендарната организация FaZe, която се намира на шесто място в ранглистата, също не изпита проблем срещу най-ниско класирания отбор - №41 SAW, триумфирайки с 2:0 (13:2, 13:11). Европейският тим разби португалците на техния избор - Ancient, но трябваше да се потрудят за победата на своята карта - Nuke.

№7 в света Eternal Fire доминира единствения женски отбор в турнира - №30 Imperial Valkyries, с 2:0 (13:5, 13:4). Турците, които играха финал на първия голям турнир за годината - Blast Bounty 2025 Season 1 Finals, свършиха работата си в първите полувремена и на двете карти - Mirage и Nuke. Треньор на Imperial е легендата на българската Counter Strike сцена - Камен "bubble" Костадинов.

№8 Falcons, които освежиха отбора си тази година с един от най-великите играчи в историята на играта Никола "NiKo" Ковач, победиха FlyQuest, №21 в света, също с 2:0 (13:9, 13:7). И двете карти (Inferno и Dust2) се движиха равностойно през първото полувреме, но след това класата на европейския тим на саудитската организация надделя срещу австралийците.

№9 във Valve ранглистата MOUZ откри деня с труден успех срещу №19 BIG с 2:0 (16:13, 13:5). Международният отбор изглеждаше победен на избора на германците - Ancient, при 7:12, но след това спечели пет поредни рунда, за да докара картата до продължение, което спечели. Впоследствие MOUZ нямаше проблем на своя избор - Mirage.

В останалите три двубои по-ниско класираните тимове постигнаха победи. Най-голямата изненада бе поражението на №11 Virtus.pro, който отстъпи на №14 3DMAX с 1:2 (13:11 Ancient, 6:13 Inferno, 11:13 Dust2).

Бразилците paiN, №16 в света, победиха Astralis, №15 във Valve ранглистата, с 2:1 карти (7:13 Inferno, 13:6 Mirage, 13:11 Nuke). Датската организация Astralis е най-успешната в историята на Counter Strike с четири титли от най-големия турнир - Major, но се намира далеч от стандартите, които поставяше в периода 2017-2019 година.

№18 Wildcard пък се наложи над №17 MIBR след двойно продължение на първата карта - Train, но комфортен успех на избора на бразилците - Nuke (19:15, 13:4).

STANISLAW DESTROYS! Ace in the last round of the first half! pic.twitter.com/RnrXAudOqt