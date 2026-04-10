Фаворитките намериха място във финала при жените на Световната купа по модерен петобой в Кайро

Фаворитките начело с олимпийската шампионка Мишел Гуяш се класираха за финала при жените на първата сезона Световна купа по модерен петобой, домакин на която е египетската столица Кайро.

В първото си международно състезание след близо година отсъствие Гуяш показа, че е оставила зад гърба си проблемите с ръката и без особени трудности намери място сред най-добрите 18 в надпреварата. Лидерката в нейно отсъствие през 2025-а Бланка Гузи показа, че не е загубила форма и спечели първия полуфинал, а силното унгарско присъствие в неделя ще допълни Рита Ердош, която бе най-бърза във втория полуфинал.

Макар и без двете си големи звезди – Фарида Халил и Малак Исмаил - домакините от Египет съумяха да пласират цели четири състезателки в неделния финал. Най-убедително това стори Зейна Амер, а с леки затруднения задачата изпълниха още Гана Елгинди, Яна Атия и Салма Абделмаксуд.

Мария Гнедчик направи триумфално завръщане в Световната купа след тежката контузия, която получи преди година в Будапеща и също ще стартира в големия финал. Състезателката от Беларус се представи впечатляващо в комбинираната дисциплина на втория полуфинал и въпреки че потегли от последната 18-а позиция финишира 6-а. Нейните сънароднички Виолета Гуреева и Анастасия Малашенока, които през миналата година бяха на подиума в Кайро, сега отново ще атакуват почетната стълбичка.

Опитната Илке Йозюксел от Турция намекна, че е оставила в миналото проблемите си в препятствената дисциплина и с един от най-силните резултати там даде заявка да се намеси в голямата битка за златото в неделя предвид способностите ѝ в Laser Run-а.

Силно в полуфиналните се представиха две от британките – Попи Кларк и Клоуи Джонсън, а макар да не показаха формата си от предишния сезон французойките Колин Флаван и Луизон Казали също ще стартират в неделния финал.

Компанията там ще им правят още състезателката от Гватемала Паула Валенсия Франко, както и две от сестрите Юрт – Ана и Катарина, чиято близначка Флорина обаче отпадна.

Голямото разочарование на деня бе рускинята Виктория Сазонова. Бившата световна шампионка за девойки водеше в хода на почти целия втори полуфинал, но срив по време на последната обиколка в комбинираната дисциплина я остави извън финалистките.

Големият финал при жените е тази неделя (12 април) от 11:00 часа българско време и ще бъде излъчен на живо по БНТ 3!

Утре не пропускайте два мъжки полуфинала – от 12 и от 16 часа отново на живо по БНТ 3!